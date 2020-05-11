شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اللجنة العليا للفيروسات: على كبار السن التزام منازلهم بعد الانفتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالى، إننا حاليا بين شقى الرحى، فهناك أزمة اقتصادية كبيرة فى العديد من الدول وبين انتشار الفيروس فى تلك الدول، مشيرا إلى أن هناك عبئا يقع على الدولة والمواطن، مؤكدا أنه يجب على المواطن الالتزام التام خلال الأسبوعين القادمين لأنهما الأخطر.

وتابع خطاب، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmcالمذاع على قناة إكسترا نيوز والذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، أن نسبة الوفيات فى مصر بين مصابى كورونا كانت 7.5% ولكنها انخفضت إلى 5.5%، مؤكدا أن ارتداء الكمامة لم يصبح رفاهية فى هذا التوقيت، بل أصبحت الآن ضرورة، مؤكدا أنه يجب على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الالتزام بمنازلهم بعد عمليات الانفتاح.

وواصل خطاب، أن الدولة مضطرة لإعادة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، لكن يجب على المواطنين مساعدة الدولة فى ذلك الأمر.

من جانب آخر، قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالى، إن أرقام الإصابات اليومية لاتهمنا كثيرا ولكن الأرقام التى نهتم بها هى أرقام الإصابات الأسبوعية، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تزداد أعداد الإصابات خلال الأسابيع القادمة وهذا الأمر لا يقلق كثيرا بالنسبة لعدد من الدول المجاورة.