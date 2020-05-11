شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق سراح 85 طفلا من سجون جنوب السودان بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأمم المتحدة، أنه تم الإفراج عن 85 طفلا في جنوب السودان، ضمن الجهود المبذولة لتخفيف اكتظاظ السجون ومنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد بين السجناء.

وذكر مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن الذين أطلق سراحهم تم لم شملهم مع آبائهم أو الأوصياء القانونيين عنهم.

وأضاف المكتب أن اكتظاظ السجون في جنوب السودان، مع ضعف الصرف الصحي، وغياب الرعاية الصحية يمثل ظروفا مواتية لانتشار فيروس كورونا، وذلك وفق "روسيا اليوم".

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها العديد من الدول لاحتوائه، وتخطت حصيلة الإصابات بالوباء حاجز الـ4 ملايين، بينما تجاوز عدد الوفيات 280 ألف حالة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، تعافي 1313 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين من المرض في المملكة إلى 11457، بينما سجلت 1912 حالة جديدة ليصل إجمالي المصابين بالوباء إلى 39048، كما سجلت 7 وفيات جديدة ليصل مجموع الوفيات إلى 246.

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وأعلنت المغرب تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6063 مصابا، وافادت وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 845.

وذلك أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 1065 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8688.

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 4804 حالة، بعد تسجيل 509 حالات شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض عقب تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.