أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 436 حالة إيجابية جديدة بكورونا و11وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. الصحة: تسجيل 436 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا .. و11 حالة وفاة القوى العاملة: استكمال صرف الدفعة الأولى لمنحة ال500 جنيه للمتخلفين غدا صور.. رئيس جامعة القاهرة: تعقيم مبانى المدينة الجامعية وكمامات للعائدين وصول الفوج الرابع من المصريين العائدين من الكويت لمدينة طلاب جامعة القاهرة التعليم تسمح لطلاب الدبلومات المفصولين لعدم تحقيق نسب الحضور بالتقدم للامتحان فيديو.. العائدون من الكويت يشيدون بتجهيزات الإقامة بجامعة القاهرة الصحة: ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 2556 حالة Advertisements الأطباء: إجراءات قانونية ضد إلهامى عجينة لتعديه على فريق مستشفى شربين الطبى التعليم تطالب المديريات بتحديد مدى جاهزية منصة أدمودو بالمدارس الفنية منظمة خريجى الأزهر تدعو أعضاءها حول العالم للصلاة من أجل الإنسانية الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا إلى 2075 وخروجهم من المستشفيات وزير التعليم العالى يطالب بإحصائية حول نشاط تيودر بلهارس فى مواجهة كورونا الأوقاف تعلن صدور الطبعة الأولى من كتاب "فقـه النوازل كورونا المستجد نموذجًا" وزير الأوقاف يعتمد ترجمة كتابين إلى لغة البشتو البابا تواضروس يوقع بروتوكول مع التضامن الاجتماعي ويستقبل وفداً من"الدستورية العليا" تعرف على موعد السحور وأذان الفجر فى اليوم الثامن عشر بشهر رمضان

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