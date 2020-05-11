شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 436 حالة إيجابية جديدة بكورونا و11وفاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..
القوى العاملة: استكمال صرف الدفعة الأولى لمنحة ال500 جنيه للمتخلفين غدا
التعليم تسمح لطلاب الدبلومات المفصولين لعدم تحقيق نسب الحضور بالتقدم للامتحان
الصحة: ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 2556 حالة
الأطباء: إجراءات قانونية ضد إلهامى عجينة لتعديه على فريق مستشفى شربين الطبى
وزير التعليم العالى يطالب بإحصائية حول نشاط تيودر بلهارس فى مواجهة كورونا
الأوقاف تعلن صدور الطبعة الأولى من كتاب "فقـه النوازل كورونا المستجد نموذجًا"
البابا تواضروس يوقع بروتوكول مع التضامن الاجتماعي ويستقبل وفداً من"الدستورية العليا"
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