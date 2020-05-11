شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: استمرار تناوب الموظفين على العمل لتحقيق التباعد الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تعليقًا على مشروع قرار النواب بإلزام المواطنين بارتداء الكمامة الفترة المقبلة وفرض عقوبات على من يخالف ذلك، قائلاً: "بالفعل وزير التنمية المحلية تواصل مع المحافظات بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية في كل دواوين المحافظات والأجهزة المحلية خلال الأيام المقبلة، وباستمرار عمليات التعقيم واستمرار تناوب الموظفين بنسبة 50%، و50% عمل من المنزل.

وأضاف أن كل الإجراءات مطبقة في كل المحافظات وليس ديوان الوزارة فقط كاشفًا في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الوحدات المحلية ومباني المحافظات شرعت في تركيب بوابات التعقيم على أبواب مباني المحافظات والمجالس المحلية في كل الجمهورية والتعقيم دوري ومستمر ويتم مراقبة ذلك باستمرار، مشيرًا إلى أن كل محافظة تتولى الإنفاق من ميزانياتها الخاصة على هذه الإجراءات.