شكرا لقرائتكم خبر عن إلهامى عجينة فى مواجهة ساخنة عبر لايف ”الخليج 365” حول فيديو مستشفى شربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى لايف ”الخليج 365” مواجهة ساخنة في حوار للزميل محمد السيسى مع النائب إلهامى عجينة حول الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى، بشأن فيديو مستشفى شربين، وكواليس تصويره، وشهد الحوار الإجابة على الأسئلة الأصعبة، : " لماذا اصطحب النائب أحد الموظفين لتصوريه؟، وهل يليق بنائب البرلمان أن تكون مراقبته على الجهاز التنفيذي بهذه الطريقة أم من خلال أدواته الرقابية".

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جدير بالذكر، أن النقابة العامة للأطباء، أصدرت بيانا، قالت فيه إنها ترفض ما قام به عضو مجلس النواب إلهامى عجينة، خلال اقتحامه لمستشفى شربين فى صحبة مجموعة أحضرها معه لعمل دعاية انتخابية، وقيامه بالتعدى اللفظى على الفريق الطبى وترهيبهم والتحريض ضدهم مع سبق الإصرار، كما قام بالتعدى على حرمة المرضى وتصوير للملفات الطبية، وتكدير السلم العام بإثارة الفزع بين العاملين بالمستشفى، ومخالفة قواعد مكافحة العدوى وقرارات وزيرة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة فيروس كورونا .

وأضافت النقابة العامة للأطباء، فى بيانها: كما قام عضو مجلس النواب، بنشر فيديو لذلك على صفحته مما يعد محاولة للتشهير بالأطباء والتحريض ضدهم، مشيرة إلى أنها بالتنسيق مع نقابة أطباء الدقهلية سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد عضو مجلس النواب، أمام النائب العام والسلطات القضائية المختصة وكذلك رئيس مجلس النواب، مؤكدة على تقديمها كل الدعم للأطباء ضد كل أشكال التعسف.

وأشارت إلى أن ذلك فى الوقت الذى يواجه فيه جموع الأطباء الموت يوميًا فى كل المستشفيات بصدور مفتوحة وبقلب جسور لا يعرف الخوف، وضمير لا يعرف التخاذل والهروب من المسئولية مهما كانت الظروف، فقد اضحى واضحًا للجميع من كم الاصابات والوفيات التى تلحق بالطواقم الطبية مدى خطورة الوضع الذى يعملون فيه فى ظروف عمل صعبة وتعرضهم وأسرهم لمخاطر العدوى بل وضعف التقدير المادى لهم مقابل تضحياتهم بحياتهم لعلاج ابناء الوطن.