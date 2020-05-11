شكرا لقرائتكم خبر عن صحة البرلمان: إتاحة الكمامات للمواطنين ستصدر فى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تعليقاً على مشروع القانون الموافق عليه بتعديل قانون الاحتياطات الصحية بما يتيح لوزير الصحة إلزام المواطنين بالكمامات، قائلاً "القانون المعدل يتيح تلك الآليات للوزارة في حال تطور الوضع الوبائي في مصر، بما يتيح اتخاذ إجراءات سريعة تتسق مع تطور الحالة، حيث يمكن أن يلزم بالقانون المواطن خارج السكن بارتداء الكمامة".

وأكمل في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، في تعليقه على آليات التنفيذ، قائلاً: "جميع النقاشات شملت الآليات الخاصة بالتنفيذ وقبل التنفيذ إتاحة تلك الكمامات وغيرها، وهي أمور موجودة في كافة التفاصيل الخاصة بالنقاش حول مشروع القانون، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية بعد صدور القانون ستتناول بإسهاب قصة الإتاحة لأنه من غير المنطقي أن أجبر المواطن على تنفيذ عقوبة والكمامات غير متوفرة وبأسعار مناسبة، وهذا أمر سيجري تنفيذه والاتفاق عليه عبر الحكومة، موضحا أن بعض الأصوات البرلمانية دعت لتوزيع هذه الكمامات عبر بطاقات التموين.