مدير مستشفى شربين ينتقد تصرف إلهامى عجينة.. ويؤكد: سأرفع مذكرة لرئيس النواب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور صابر مشالى، مدير مستشفى شربين بالدقهلية، إن النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، تهجم على المستشفى بشكل غير لائق فى زيارة مفاجئة له، وتطاول على المدير المناوب للمستشفى، وتعدى على الأطباء، وكان يفترض أن يعرف نفسه فى البداية، ويتسأل عن احتياجاتنا، معقبًا: "نعمل بالمستشفى منذ 5 سنوات ولا نعرف هذا النائب"، موضحا أن سلطة النائب رقابية، وكان يفترض أن يتواصل مع المسئولين فى المستشفى لترتيب زيارة له.

وأضاف "مشالى"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامى نشأت الديهى المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن النائب ليس له حق لزيارة المرضى فى ظل أزمة كورونا؛ كوننا لا نعلم مدى إصابته بكورونا من عدمه، معقبًا: "فى أماكن للعزل ممنوع الزيارة فيها، وهناك أماكن لحالات اشتباه ممنوع الزيارة فيها"، مشددًا على أن الأطقم الطبية بأكملها متواجدة والخدمات تقدم للمرضى على أعلى مستوى، ولا يوجد مريض واحد اشتكى من الخدمة بالمستشفى.