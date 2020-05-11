شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى شربين ينتقد تصرف إلهامى عجينة.. ويؤكد: سأرفع مذكرة لرئيس النواب والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "مشالى"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامى نشأت الديهى المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن النائب ليس له حق لزيارة المرضى فى ظل أزمة كورونا؛ كوننا لا نعلم مدى إصابته بكورونا من عدمه، معقبًا: "فى أماكن للعزل ممنوع الزيارة فيها، وهناك أماكن لحالات اشتباه ممنوع الزيارة فيها"، مشددًا على أن الأطقم الطبية بأكملها متواجدة والخدمات تقدم للمرضى على أعلى مستوى، ولا يوجد مريض واحد اشتكى من الخدمة بالمستشفى.
ونوه بأنه تواصل مع وكيل الوزارة وتقدم بمذكرة له، وتواصل مع نقابة الأطباء، وتواصل مع عضو البرلمان عن الدائرة الموجود بها المستشفى، وأكد أنه سوف يرفع مذكرة لرئيس مجلس النواب عما صدر من النائب إلهامي عجينة.
وعبر مجلس نقابة أطباء مصر عن رفضه لما قام به عضو مجلس النواب إلهامى عجينة خلال اقتحامه مستشفى شربين بصحبة مجموعة أحضرها معه لزوم الدعاية الانتخابية، وقيامه بالتعدى اللفظى على الفريق الطبى وترهيبهم والتحريض ضدهم مع سبق الإصرار، كما قام بالتعدى على حرمة المرضى وتصوير الملفات الطبية، وتكدير السلم العام بإثارة الفزع بين العاملين بالمستشفى، ومخالفة قواعد مكافحة العدوى وقرارات وزيرة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير مستشفى شربين ينتقد تصرف إلهامى عجينة.. ويؤكد: سأرفع مذكرة لرئيس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.