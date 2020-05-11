شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن عن 40 وظيفية قيادية "وكيل وزارة ومدير عام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن مخاطبتها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن 40 وظيفة قيادية ما بين درجة وكيل وزارة ومدير عام بالديوان العام والمديريات الإقليمية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومستشفى الدعاة.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار خطتها لتطوير الجهاز الإدارى بها.

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فى سياق متصل، كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اعتمد أمس الأحد، أسماء المرشحين للإيفاد خلال شهر رمضان المقبل، للقراء والأئمة المذكورين بعد، من أوائل مسابقة إيفاد رمضان لهذا العام، وكذلك الذين لم يتمكنوا من السفر في شهر رمضان العام الماضي، وأوائل مسابقة الأئمة القراء في صلاة التراويح، وأوائل المسابقة الثقافية الكبرى، وأول مسابقة اللغة العربية، وعددهم "44" موفدا، وأكدت وزارة الأوقاف، أن السفر سيكون وفق الاحتياجات مع بقاء المذكورين على قوائم المرشحين للسفر وفق ما يأذن به الله (عز وجل)، سائلين الله أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.