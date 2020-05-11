شكرا لقرائتكم خبر عن قوة مصر برنامج جديد لأحمد مبارك على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الكاتب والسياسي أحمد مبارك عضو تنسيقية شباب الأحزاب برنامجه الجديد "قوة مصر" على مواقع "السوشيال ميديا" والذى يهدف من خلاله إلى تسليط الضوء على عراقة مصر التاريخية والحضارية وصلابة الدولة المصرية في مواجهة التحديات، وكذلك يسعى البرنامج إلى التصدي لحرب الشائعات التي تستهدف الدولة عبر منابر إعلامية إخوانية وممولة من الخارج.

وبث "مبارك" ٥ حلقات من "قوة مصر" منذ إنطلاقه حتى اليوم، وقد حققت مشاهدات كبيرة خلال أيام محدودة، حيث وصل إجمالي مشاهدات الحلقات الأربع إلى مليون مشاهدة، وكانت الحلقة الأولى بعنوان "شخصية مصر" وتناولت تفرد مصر بتكوينها التاريخي والجغرافي الذى يعد أحد أهم مصادر قوتها، أما الحلقة الثانية فتم تخصيصها لمسلسل "الاختيار" وعقيدة المقاتل المصري التي يتميز بها عبر التاريخ، وجاءت الحلقة الثالثة عن "سيناء" كأحد عناصر قوة مصر وقيمتها الجغرافية والتاريخية والاقتصادية، فيما تناولت الحلقة الرابعة قوة الجيش المصري وتطوره خلال السنوات الأخيرة.

والحلقة الخامسة حول وضع ضيوف مصر من اللاجئين عبر الزمن ويقول "مبارك" عن البرنامج: "أحاول من خلال موضوعات الحلقات ومحاور النقاش التي نطرحها في برنامج (قوة مصر) التصدي لتدفق الأخبار السلبية وانتشار الدعوات الهدامة ضد الدولة المصرية، ولنبحث معا عن نقاط النور، ونذكر أنفسنا بقيمة وقوة بلدنا الحقيقية".

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وأضاف مقدم البرنامج أن "قوة مصر ليس برنامجا تقليديا لكنه دعوة للاعتزاز بالوطن وطلقة في معركة الوعي. ولفت إلى أن البرنامج نجح في لفت الانتباه رغم أنه لم ينشر سوى 4 حلقات فقط، وتلقى عدد كبير من التعليقات الإيجابية والإشادة بمستوى العمل والاحتراقية التي يظهر بها.

جدير بالذكر أن أحمد مبارك قدم عددا من البرامج والأفلام الوثائقية أبرزها برنامج "مذكرات جاسوس" الذي عرض قصة حياة البطل المصري أحمد الهوان الشهير بجمعة الشوان، وكذلك الفيلم الوثائقي "أروقة القصر" الذى تناول تفاصيل الأيام الخطيرة التي عاشتها مصر خلال ثورة 25 يناير وحتى تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومؤلف كتاب رجل العاصفة للدار المصرية اللبنانية عن ثورة يناير ودور د حسام بدراوى خلال تلك المرحلة الدقيقة