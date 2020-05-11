القبض على 20 شخصا داخل مقهى مخالف في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط مالك مقهى بشارع الكورنيش بمركز إدفو محافظة أسوان لمخالفة قرار مجلس الوزراء بحظر فتح المقاهى وغلق أبواب المقهى من الخارج وإدارته من الداخل للمترددين عليه. و عثرت الأجهزة الأمنية بأسوان على (20 نرجيلة – 20 شخصا – 100 كرسى – شاشة عرض) داخل المقهى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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