"مباراة وقت الحظر".. القبض على 24 شخصا داخل ملعب بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران ومحمد شعبان: ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإثنين، القبض على 21 شخصا خالفوا قرار مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين ومنع كافة التجمعات للحد من انتشار فيروس "كورونا". تحريات ضباط مباحث الهرم أشارت إلى أن المتهمين شاركوا في مباراة كرة قدم بأحد الملاعب بشارع اللبيني. كما تم ضبط ٣ من القائمين على إدارة وتشغيل الملعب. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وجارى العرض على النيابة العامة.

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