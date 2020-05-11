أطباء "النجيلة" يؤدون صلاة الجنازة على طبيب سوري توفى بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة: أدى الفريق الطبي بمستشفى النجيلة للعزل بمطروح، مساء الأحد، صلاة الجنازة على الدكتور حسان السوري أخصائي الأمراض الباطنية الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19". وتقدم الدكتور محمد علي مدير المستشفى وجميع العاملين بخالص العزاء لأسرته. وقالت إدارة المستشفى إنه تم تسليم الجثمان لذويه عقب أداء صلاة الجنازة. Advertisements كان الدكتور حسان السوري (سوري الجنسية - 50 عامًا) تعرض للعدوى بفيروس كورونا خلال عمله بأحد المراكز الطبية الخاصة بمرسى مطروح. وقال مصدر بالمستشفى، لمصراوي، إن مدير المركز الطبي وممرضة أصيبا بالعدوى، وجرى حجزهما في المستشفى بعد ثبوت إيجابية تحاليلهما. ​

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