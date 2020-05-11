أقاموا "التراويح" أعلى سطح منزل.. إحالة 12 شخصًا لـ"جنح الطوارئ" بجلسة 2 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بإحالة 12 شخصًا لمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ في اتهامهم بمخالفة قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات وإقامة صلاة "التراويح" أعلى سطح منزل أحدهم. وأخلت النيابة سبيل المتهمين بكفالة 500 جنيه لكل منهم ثم أحالتهم للمحاكمة بجلسة 2 يونيو المقبل. وتولى المحاميان محمد رشوان وإيهاب عيد الدفاع عن المتهمين، ودفعا بانتفاء ثمه قصد جنائي لارتكاب الجريمة. وكان ضباط قسم القطامية ألقوا القبض على المتهمين بتهمة إقامة صلاة التراويح بشكل جماعي أعلى الأسطح لمنطقة القطامية، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف بمنع التجمعات وإلغاء صلاة التراويح.

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