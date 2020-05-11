النائب العام: الطب الشرعي أثبت وفاة شادي حبشي بسبب "الكحول الميثيلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أكد النائب العام المستشار حماده الصاوي، أن تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن إجراء الصفة التشريحية لجثمان المتهم شادي حبشي- كان محبوسًا احتياطًيا على ذمة القضية 480 لسنة 2018 حصر أمن دولة- أثبت وفاته بسبب التسمم بالكحول الميثيلي ونواتج أيْضه وما أحدثته من حموضة بالدم وتثبيط الجهاز العصبي المركزي وفشل تنفسي حاد، موضحًا أن الوفاة مُعاصرة للتاريخ الثابت بالتحقيقات.

وقال النائب العام، في بيان رسمي اليوم الأحد، إن المعمل الكيماوي بالمصلحة أفاد أنه بفحص العينات الحشوية المأخوذة من الجثمان عُثِرَ على الكحول الميثيلي، وقد ثبت بإجراء الكشف الظاهري على الجثمان عدم وجود أي آثار إصابية ظاهرية حيوية حديثة به تُشير إلى تماسُك أو تجاذُب أو عُنف جنائي واقع على المتوفى.

كانت النيابة العامة استكملت التحقيقات بسؤال اثنين آخرين من المحبوسين رفقة المتوفى؛ وشهد أحدهما بإبصاره المتوفى ظهيرة اليوم السابق على وفاته يمزج كمية من الكحول بعبوة للمياه الغازية- أعطاها له كطلبه منه- ليكون لها تأثير مسكر، وأنه شاركه في شُربها؛ فأصيب بدوره بإعياء مماثل لِمَا أصاب المتوفى نُقِل على إثره لتلقي العلاج، مُؤكداً على سلامة الصحة النفسية والبدنية للمتوفى قبل تلك الواقعة.

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وشهد الثاني بعلمه من المتوفى والشاهد السابق بمزج عبوة المياه الغازية التي كانت بحوزتهما بالكحول ليكون لها تأثير مسكر، وإبصاره كذلك معهما عبوة كحول فارغة وأخرى ممتلئة.

وأهابت النيابة العامة بالمواطنين إلى تحرِّي الدقة فيما يُتداوَل بالمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من أخبار متعلقة بالتحقيقات التي تُجريها، والالتزام بحدود ما قدَّرتْ الإعلان عنه من وقائع وإجراءات ببياناتها التي تصدرها بحساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي؛ دحضاً لأي أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، مؤكدةً تصدِّيها بحسمٍ لمُروِّجي تلك الأخبار والبيانات الكاذبة بما نص عليه القانون من إجراءات.

كانت النيابة كشفت تحقيقاتها في وقت سابق تفاصيل وفاة المتهم شادي الحبشي، بالعيادة الخاصة بسجن القاهرة بمنطقة سجون طرة، بعد أن تلقت إخطارًا بوفاته وأمر النائب العام بالتحقيق في سبب الوفاة.

وذكرت في بيان صحفي الثلاثاء الماضي، أنه بانتقال عدد من اعضاءها لمناظرة جثمان المتوفى لم يُعثر على أية إصابات ظاهرة فيه، وبسؤال الطبيب المنوب المكلف بسجن القاهرة يوم الواقعة؛ قرر بإخطاره فجر هذا اليوم بإعياء المتوفى، وبتوقيعه الكشف الطبي عليه تبين حُسن إدراكه وطبيعية معدلات علاماته الحيوية، بينما أعلمه الأخير بشربه خطأً كمية من الكحول ظهيرة اليوم السابق على وفاته، مُدعياً إليه بعدم علمه قدرها واشتباهه في كون الزجاجة التي كانت معبأة فيها زجاجة مياه، وشعوره لذلك بآلام بالبطن، فأعطاه مطهراً معوياً ومضاداً للتقلصات وأعاده لمحبسه لاستقرار حالته، وطالع ملفه الطبي فتأكد من عدم سابقة إصابته بأي أمراض مزمنة- وطالعت النيابة العامة صورة من الملف.