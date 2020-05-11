محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
كشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، أن الوزارة خاطبت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للإعلان عن 40 وظائف قيادية، ضمن خطتها لتطوير الجهاز الإداري.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الـ40 وظيفة قيادية تتمثل في "درجة وكيل وزارة ومدير عام بالديوان العام والمديريات الإقليمية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومستشفى الدعاة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بـ"الأوقاف": الوزارة تخاطب الجهاز المركزي للتنظيم للإعلان عن 40 وظيفة قيادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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