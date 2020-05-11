الصحة: شحنة مساعدات طبية من مؤسسة "علي بابا" الصينية لمصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال اللواء وائل الساعي، مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية، إن مؤسسة المجتمع المدني الصينية "علي بابا" أهدت وزارة الصحة شحنة مساعدات طبية تبلغ 4.7 أطنان من المستلزمات الطبية والوقائية، وجارٍ الانتهاء من إجراءات استلامها.

جاء ذلك في كلمته خلال استقبال شحنة مساعدات من المستلزمات الطبية الوقائية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، للمرة الثانية، اليوم الأحد، هدية من جمهورية الصين الشعبية، إلى جمهورية مصر العربية، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح الساعي، أن الشحنة الثانية المقدمة من دولة الصين اليوم، تزن 4 أطنان وتتضمن 70 ألف كاشف تحليل حامض نووي خاص بفيروس كورونا، و10 آلاف كمامة طبية "N95"، و10 آلاف مجموعة من الملابس الوقائية، مشيرًا إلى أن هذه الشحنة من المساعدات الطبية هي الدفعة الثانية التي تقدمها الصين إلى مصر من أصل ثلاث دفعات خصصتها الحكومة الصينية لجمهورية مصر العربية، حيث تم استلام الشحنة الأولى في شهر أبريل الماضي وبلغت 4 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية عبارة عن 20 ألف كمامة "N95"، و10 آلاف من الملابس الوقائية، بالإضافة إلى 10 آلاف كاشف خاص بفيروس كورونا المستجد، كما سيتم استلام الدفعة الثالثة خلال الأيام المقبلة.