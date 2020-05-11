مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": إخلاء سبيل المتهمين بتهديد عمر جابر بالقتل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": إخلاء سبيل المتهمين بتهديد عمر جابر بالقتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث أبرز تلك الأخبار.

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بيانا رسميا قال فيه إنه ورد إلى النيابة العامة تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن إجراء الصفة التشريحية على جثمان المتهم شادي حبشي؛ والذي أثبت أن سبب وفاته هو التسمم بالكحول الميثيلي ونواتج أيْضه وما أحدثته من حموضة بالدم وتثبيط الجهاز العصبي المركزي وفشل تنفسي حاد، وأن الوفاة مُعاصرة للتاريخ الثابت بالتحقيقات.

قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 3 متهمين في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ"الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان" والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة.

قال "رمضان كشك" و" ناصر خطاب"، محاميا الكابتن "أحمد ناصر" والكابتن "أحمد عبد القادر" الشهير بميدو، المتهمين في قضية تهديد اللاعب "عمر جابر" بالقتل والإيذاء، إن ما صرح به المحامي "عماد عويان" من طلب تعويض بمبلغ مالي من اللاعب ليس له أي صحة.

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كان بيلعب بفرد الخرطوش".. بهذه الطريقة قتل عاطل، عشريني العمر، سائق توك توك، بطلق خرطوش بمنطقة الصدر، في نهار الشهر المبارك بنطاق قسم شرطة الهرم، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

استمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة، الى اعترافات زوجة رجل مُسن، أقدم على الإنتحار داخل شقته بالهرم.

وقالت الزوجة: إن يوم الواقعة ذهبت هي وأولادها لزيارة أحد الأقارب، وفور عودتها للشقة اكتشفت تلك الجريمة، معقبة، "استغل خروجنا وشنق نفسه".

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة ربة منزل بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة طعن زوجها حتى الموت باستخدام سلاح أبيض "سكين" بالمقطم.