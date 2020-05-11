مصر | إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 3 متهمين بـ"الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 3 متهمين بـ"الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 3 متهمين في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ"الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان" والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة.

وهم كل من:

1- عبد المولى أحمد عبد المولى مبروك محمد

2- رمضان فتحي رمضان عبد الغني

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3- عاطف عبد الله روبي السيد

ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إخلاء سبيل متهمين في القضية رقم 385 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميًا بـ" تنظيم ولاية داعش الصعيد"، وهما: محمود علي فرغلي عطية، ومحمد محمود محمد زيد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين في هذة القضية تهم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.كما أسندت النيابة إلى المتهمين السرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد ومنشآت عامة وحيوية.