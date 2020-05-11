مصر | إخلاء سبيل 12 شخصا أقاموا صلاة التراويح فوق سطح منزل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل 12 شخصا أقاموا صلاة التراويح فوق سطح منزل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل 12 شخصا، في اتهامهم بإقامة صلاة تراويح جماعية أعلى الأسطح بالقطامية، بكفالة 500 جنيه، كما حددت النيابة جلسة 2 يونيو المقبل لمحاكمة المتهمين بمحكمة الجنح.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى المقدم محمد الألفي رئيس مباحث قسم شرطة القطامية بلاغًا من بعض المواطنين، يفيد بتضررهم من تنظيم بعض الأشخاص لصلاة تراويح جماعية أعلى الأسطح بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء، مما يعرض حياتهم للخطر جراء انتشار فيروس كرونا، وعلى الفور وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 12 شخصًا بينهما 3 أصحاب المنازل التي أقيمت بها صلاة التراويح، وتم تحرير المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيقات.

مصرع عجوز حال عبوره شريط السكة الحديد بأبو النمرس

"القطار خبطه".. هكذا لقي عجوز مصرعه دهسا أسفل عجلات القطار، حال عبوره شريط السكة الحديد، بمنطقة عزبة البكباشي، التابعة لمركز أبو النمرس، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد محمد نشأت مأمور مركز شرطة أبو النمرس، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، مفاده باصطدام قطار بأحد الأشخاص بمنطقة عزبة البكباشي دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم محمد داوود رئيس مباحث المركز ومعاونه الرائد مصطفى عثمان، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة رجل عجوز، يرتدي كامل ملابسه.

تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة توصلت إلى أن المتوفي كان يعبر شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور مما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.

وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة للتصريح بالدفن.