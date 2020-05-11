مصر | "كان بيلعب بفرد خرطوش".. عاطل يقتل سائق توك توك في الهرم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر "كان بيلعب بفرد خرطوش".. عاطل يقتل سائق توك توك في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"كان بيلعب بفرد الخرطوش".. بهذه الطريقة قتل عاطل، عشريني العمر، سائق توك توك، بطلق خرطوش بمنطقة الصدر، في نهار الشهر المبارك بنطاق قسم شرطة الهرم، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بمقتل شاب إثر إصابته بطلق ناري بفرد خرطوش، بنطاق القسم.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبيها.

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انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الجريمة، وبالفحص والمعاينة تبين مقتل "إبراهيم.خ.إ"، 18 سنة، سائق توك توك، ومقيم كفر المنفي، نطاق القسم.

تحريات رجال مباحث الجيزة التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت إلى أن المتهم "فهد.خ"، 22 سنة، عاطل، ومقيم بمنطقة نزلة السمان بنطاق قسم الهرم، كان يلعب بفرد خرطوش روسي الصنع، وأثناء ذلك خرجت طلقة منه عن طريق الخطأ، أصابت المجني عليه بمنطقة الصدر، محدثًا إصابته التي أودت بحياته في الحال.

وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة للتصريح بالدفن.

وتكثف أجهزة الأمن بالجيزة من جهودها لضبط المتهم الهارب، بمكان هروبه، وسماع أقواله حول الواقعة.