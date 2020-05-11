أخبار مصر | برلمانية تطالب بتطبيق الحظر الكلي لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب بتطبيق الحظر الكلي لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت شادية ثابت عضو مجلس النواب، بضرورة تطبيق الحظر الكلي لمدة أسبوعين ويتم استغلال إجازة عيد الفطر في تطبيق ذلك، من أجل مواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، التي قاربت على الـ500 إصابة يوميًا.

وأضافت ثابت، حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، أنه عقب الانتهاء من الحظر الكلي يتم التعايش مع كورونا، مع اتباع الإجراءات الطبية المشددة، مشيرة إلى أن الحديث عن الخسائر المادية لا يعوض الخسائر البشرية، خاصة وأننا فى ظل جائحة يعانى منها العالم كافة وليس مصر فقط.

ولفتت إلى أن الأخذ بتجارب الدول التى طبقت الحظر الكلى، ومن ثم ندرس النتائج التى ستترتب على ذلك، مؤكدة أنه لا يمكن التعويل على وعي المواطنين.