أخبار مصر | مصدر يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة نقل الخيول إلى العاصمة الإدارية الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصدر يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة نقل الخيول إلى العاصمة الإدارية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة، نقل خيول إسطبلات شارع الحويطات بمنطقة جسر السويس، إلى نادي الشمس بصفة مؤقتة لحين نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن الأخبار المتداولة بشأن نقلها إلى العاصمة لا أساس لها من الصحة.

وأكد المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، نقل جميع الخيول بمعرفة أصحابها وليست إلى نادي الشمس، قبل البدء في أعمال الإزالة.

في سياق آخر، أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم إزالة اسطبلات الخيول بالمنطقة المجاورة لنادي الشمس بشارع الحويطات بحى النزهة

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم نقل الخيول إلى اسطبلات نادي الشمس بصفة مؤقتة لحين النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة ،موضحا أن هذه الاسطبلات كانت تتسبب فى تلوث بيئى

وتشهد المنطقة المجاورة لنادي الشمس بشارع الحويطات أمام محطة مترو النزهة، إزالة اسطبلات الخيول بالكامل، والتي تبلغ مساحتها 57 ألف متر مربع.

محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة الاسطبلات بجسر السويس

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم، أعمال الإزالة الجارية بالمنطقة المجاورة لنادي الشمس أمام محطة مترو النزهة، والتي تبلغ مساحتها حوالي "٥٧ ألف متر" وهي المنطقة التى كانت مستغلة كمبان للخيول.

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وصرح محافظ القاهرة بأن الأرض تقع بين شوارع جسر السويس و ٦ اكتوبر وشارع شركات البترول ومقام عليها مبان للخيول، سيتم إزالتها بالكامل وسيتم تخصيص الأرض للمنفعة العامة بعد إعادة تخطيطها لإقامة مشروعات خدمية عليها لخدمة أهالى المنطقة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم كذلك إعادة تخطيط ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو من النزهة حتى عدلى منصور والجارى إنهاء أعمال تنفيذها استعدادًا لافتتاحها للجمهور.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسابق الزمن لإزالة المناطق العشوائية الخطرة قبل نهاية العام الجارى تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية‪.‬

وأكد أن محور ترعة الطوارئ يصل طوله إلى 9 كم2 وعرضه حوالى 100 متر مؤكدًا أن المحور يساهم فى تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، خاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائرى بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوى، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوى مؤكدًا أن المحور سيوفر نطاقًا عمرانيًا متحضرا في المنطقة المحيطة به كما سيساهم تطوير هذا المحور فى تيسير الحركة المرورية بالمنطقة‪.‬

وتابع أن إنشاء المحور أدى إلى إقامة مشروع للصرف صحي بالمنطقة وردم الترعة التى كانت تُستخدم لصرف مياه الصرف الصحى منذ أكثر من 50 سنة، وكانت تمثل بؤرة تلوث بيئى للمنطقة بالكامل بسبب إلقاء المخلفات بها من قبل المواطنين‪ .‬

ومنطقة ترعة الطوارئ بشرق القاهرة من المناطق العشوائية التى نشأت نتيجة اعتداء بعض المواطنين على حرم الترعة وحرم خط السكة الحديد منذ عشرات السنين حتى تدخلت الدولة لإعادة تخطيطها وتحسين حالة قاطنيها بنقلهم إلى حياة كريمة ومساكن آمنة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.