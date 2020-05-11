أخبار مصر | برلمانية تشيد بسرعة عودة المصريين العالقين بالكويت: الدولة لن تترك أبنائها

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر برلمانية تشيد بسرعة عودة المصريين العالقين بالكويت: الدولة لن تترك أبنائها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بجهود وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، لعودة جميع المصريين العالقين في الكويت، آخرها تسيير رحلة طيران استثنائية لعودة 304 مصري عالق بالكويت، وقبلها عودة 600 مصري لأرض الوطن، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى جاهدة في ملف المصريين في الخارج واستطاعت عودة عدد كبير منهم من مختلف الدول، وسارعت في إنهاء إجراءات عودتهم.

وأشارت فهيم، في بيان لها، إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتمام كبير لملف المصريين العالقين في الخارج، ووجه لهم العديد من الرسائل التي تبعث بالطمأنينة بأن الدولة المصرية لن تترك أبنائها، وستوفر لهم كافة سبل المعيشة لحين إنهاء إجراءات عودتهم.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الحكومة لا تفرق بين أبنائها في أي دولة ووضعت استراتيجية لعودتهم من أكثر من دولة في وقت ووعدت بإنهاء إجراءات عودة جميع المصريين قبل عيد الفطر.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا

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وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.