شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهور حالات مصابة بـ«كورونا».. عزل 35 منزلًا في شارع سيدي حبيب في المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد تسجيل عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء الأحد، تنفيذ إجراءات الحجر الصحي على 35 منزلًا في شارع سيدي حبيب بحي وسط المدينة، الذي يستمر لمدة 14 يوما، مع اتخاذ كافة التدابير لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين، وحثهم على الالتزام داخل منازلهم حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتى الانتهاء من فترة الحجر الصحي بالشارع، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وطمأن المحافظ الأسر المعزولة داخل الحجر الصحي بأن الأجهزة التنفيذية تقدم كافة سبل الدعم من خلال تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير السلع والمواد الغذائية طوال فترة الحجر الصحي، مؤكدًا أن سلامة وأمان المواطنين من أولى الاهتمامات وذلك عبر خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أي مواطن.

وبدأت مديرية الصحة في تطبيق إجراءات الحجر المنزلي، حيث تم وضع كردون أمني في مدخل الشارع، وتمت مخاطبة الجهات المعنية والمتخصصة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي في شارع سيدي حبيب، وتم تحديد الموقع السكني للحالات الموكدة ومخالطينهم.

وجرى التنسيق مع ادارة المتوطنة لتنفيذ أعمال التطهير لمنازل الحالات الموكدة ومخالطيهم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز المنيا، وقيام الفريق الوقائي بالإدارة الصحية بعمل متابعة يومية للمخالطين والتأكد من إجراءات العزل المنزلي وتطبيق اجراءات مكافحة العدوى.

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بدء الحجر صحي لـ35 منزل بشارع سيدي حبيب بمدينة المنيا بحضور المحافظ

بدء الحجر صحي لـ35 منزل بشارع سيدي حبيب بمدينة المنيا بحضور المحافظ

بدء الحجر صحي لـ35 منزل بشارع سيدي حبيب بمدينة المنيا بحضور المحافظ

بدء الحجر صحي لـ35 منزل بشارع سيدي حبيب بمدينة المنيا بحضور المحافظ

بدء الحجر صحي لـ35 منزل بشارع سيدي حبيب بمدينة المنيا بحضور المحافظ

بدء الحجر صحي لـ35 منزل بشارع سيدي حبيب بمدينة المنيا بحضور المحافظ

بدء الحجر صحي لـ35 منزل بشارع سيدي حبيب بمدينة المنيا بحضور المحافظ

بدء الحجر صحي لـ35 منزل بشارع سيدي حبيب بمدينة المنيا بحضور المحافظ

بدء الحجر صحي لـ35 منزل بشارع سيدي حبيب بمدينة المنيا بحضور المحافظ

بدء الحجر صحي لـ35 منزل بشارع سيدي حبيب بمدينة المنيا بحضور المحافظ