شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم «عزل مدني البحيرة» يحتفلون بتعافي أول مصاب من «كورونا» بصور «سيلفي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل طاقم الأطباء والتمريض بمركز التعليم المدني بدمنهور المخصص لعزل المصابين بفيروس كورونا بشفاء وخروج أول مصاب من المركز، وهو شاب من محافظة البحيرة يبلغ 25 عامًا.

حرص أفراد الطاقم الطبى على التقاط الصور التذكارية «سيلفى» مع المتعاف من الفيروس، الذى دخل المركز يوم الجمعة أول مايو، وتم أخذ مسحتين منه وجاءت النتيجة سلبيتين في المرتين.

وبدأ مركز التعليم المدنى بمحافظة البحيرة في استقبال الحالات، الجمعة أول مايو، برئاسة الدكتور محمد شاهين، المدير الفنى للمركز، والدكتور محمد صلاح العسكرى، رئيس الفريق الطبى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة حتى اليوم.

عزل مدنى البحيرة

عزل مدنى البحيرة

عزل مدنى البحيرة

عزل مدنى البحيرة

عزل مدنى البحيرة

عزل مدنى البحيرة

عزل مدنى البحيرة

عزل مدنى البحيرة

عزل مدنى البحيرة