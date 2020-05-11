شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع في درجات الحرارة.. «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة خلال الثلاث أيام المقبلة، ليسود طقس حار على القاهرة الثلاثاء والأربعاء شديد الحرارة جنوبًا.

وعن طقس الاثنين، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس معتدل غائم جزئي على القاهرة والوجه البحري مع شبورة صباحًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتدل غائم جزئي على السواحل الشمالية، مشمس حار على شمال وجنوب الصعيد.

والطقس ليلًا بارد على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد.

وهناك نشاط للرياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

ويشير الخبراء أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط فيما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة «32 – 17»، الإسكندرية «26– 15»، قنا «36- 19»، الأقصر «36 – 20»، أسوان «37 – 21».

وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها الثلاثاء ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

والرياح نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «35 – 18»، الوجه البحري «34 – 17»، السواحل الشمالية الغربية «27 – 16»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «26 – 18»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «35 – 23»، شمال الصعيد «37 – 19»، جنوب الصعيد «39 – 23» درجة مؤوية.

أما طقس الأربعاء فهو حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

والرياح نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «36 – 20»، الوجه البحري «36 – 19»، السواحل الشمالية الغربية «30 – 18»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «28 – 19»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «37 – 24»، شمال الصعيد «40 – 22»، جنوب الصعيد «41 – 24» درجة مئوية.