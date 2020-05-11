شكرا لقرائتكم خبر عن «حكايات منسية».. حلقات مصورة عن التراث والتاريخ المصري القديم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت عنوان «حكايات منسية»، تطلق الإدارة المركزية للشؤون العلمية والجرافيك والتدريب بالمجلس الأعلى للآثار سلسة حلقات مصورة عن التراث والتاريخ المصري القديم عبر شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ابتداءً من الأربعاء الموافق 13 مايو.

وقالت راندا روفائيل، مدير عام الإدارة، في بيان، الأحد، إن تلك الحلقات يلقيها مجموعة متنوعة من الأثريين وأمناء المتاحف المختلفة، يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، ليتناولوا خلالها مجموعة من المشاهد من واقع التراث والتاريخ المصري القديم.

وتتنوع الحلقات لإلقاء الضوء على عدد من القطع الأثرية وأيضًا القطع التراثية العديدة التي يزخر بها التاريخي المصري.

ويمكن متابعة سلسلة المحاضرات على الصفحة الرسمية الخاصة بالإدارة على "فيسبوك" في تمام الساعة العاشرة صباحا يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع من خلال هذا الرابط.