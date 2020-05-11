شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رسميا إطلاق التيار الكهربائى بمحطة محولات مرسى علم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الأحد، تجارب تشغيل الخط الكهربى القصير/ مرسى علم جهد 220 ك.ف بطول 150 كم، ومحطتين متنقلتين بمرسى علم جهد 220/22/22 ك.ف وبسعة مقدارها (60) م.ف.أ للوحدة الواحدة، ويتم لأول مرة ربط مرسى علم بالشبكة الكهربائية القومية.

ويتم حاليا استكمال أعمال توصيل التيار الكهربى من خلال الشبكة القومية لمنطقة الساحل الجنوبى الشرقى للبحر الأحمر بدءاً من القصير وانتهاء بمنطقة برنيس مروراً بمرسى علم الأمر، الذى تطلب إنشاء خط هوائى مزدوج الدائرة جهد 220ك.ف وبطول 295 كم وباستثمارات بلغت نحو (970 مليون جنيه مصرى) بالإضافة إلى تركيب 4 وحدات متنقلة جهد 220/22/22 ك.ف بواقع وحدتين بكل من موقعى مرسى علم وبرنيس وبسعة مقدارها (60) م.ف.أ للوحدة الواحدة وبلغت إجمالى تكلفة هذه الوحدات نحو 180 مليون جنيه.

ونجحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى تنفيذ هذا الخط فى وقت قياسى (6 أشهر) طبقاً للجدول الزمنى المعد لذلك وبالتعاون مع شركات متخصصة كبرى فى هذا المجال، ولم يعوق تنفيذ هذا المشروع الظروف الصعبة الحالية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا حيث كان يتم متابعة تنفيذ المشروع أسبوعياً بمعرفة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

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