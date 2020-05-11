شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 1.1 مليون جنيه منحة استثنائية للعمالة اليومية بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت مديرية القوى العاملة بالمنوفية، بصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة من المسجلين لدى إدارة العمالة لديها لنحو 2258 عاملا غير منتظم بقيمة مليون و129 ألف جنيه ، كما تم منح 40 شهادة "أمان" لهذه الفئة بقيمة 20 ألف جنيه.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من مدير المديرية عفيفي محمد عفيفي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت خلال أبريل الماضي بصرف 106 آلاف جنيه لنحو85 عاملا غير منتظم في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية، تمثلت في صرف 80 ألف جنيه تعويض لحوادث الطرق لنحو 16 عاملا ، و12 ألف جنيه منحة رعاية اجتماعية للمواليد لنحو 64 عاملا ، فضلا عن صرف نفس المبلغ لـ 4 حالات منحة زواج، وصرف 2000 جنيه منحة وفاة أحد الأقارب العمال.

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كما قامت المديرية ، قبل تعليمات وزير القوي العاملة بإيقاف العمل مؤقتا بخطط التفتيش الدوري المعمول بها بصفة مؤقتة اعتبارا من 25 مارس الماضي، لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتفتيش على 110 منشآت صناعية بواسطة مكاتب العمل والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة لمواجهة (كوفيد - 19).