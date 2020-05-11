شكرا لقرائتكم خبر عن حى المقطم: تنفيذ 20 حملة أزالة خلال شهر للمبانى المخالفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس وليد إبراهيم مدير متابعة حى المقطم ومهندس تنظيم الحى، أن هناك بعض المواطنين استغلوا الظروف التى تمر بها الدولة بسبب أزمة كورونا و قاموا بعمل مخالفات سواء بالمبانى أو اشغال الطرق خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف مدير متابعة المقطم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم خلال الشهر الماضى تنفيذ 20 حملة إزالة لمبانى مخالفة ومن بينهم عقارات بالكامل ، لافتاً إلى أن إجمالى عدد حمالات الاشغالات للشهر الجارى يبلغ 50 حملة تم الانتهاء من تنفيذ 25 حملة اشغالات حتى الآن.

وأشار مدير المتابعة، أن هناك تعليمات مشددة من العميد طارق الكومى رئيس حى المقطم بضرورة متابعة جميع العقارات بنطاق الحى، مشيرا أن هناك تنسيق تام مع مأمور قسم المقطم العقيد عمرو عوض فى حمالات الإزالة ورفع الاشغالات.

وكان حى المقطم برئاسة العميد طارق الكومى استجاب لما نشره ”الخليج 365” من رصد لبناء أدوار مخالفة بشوارع الهضبة الوسطى التابعة للحى، ووجه بإزالة هذه الأدوار و تحرير محاضر لملاك هذه العقارات.

وشنت إدارة المتابعة و الاشغالات بالحى صباح اليوم بقيادة المهندس وليد إبراهيم وقوة من شرطة قسم المقطم على بعض العقارات التى بها أدوار مخالفة بشوارع منطقة الهضبة الوسطى، وتم إزالة عدد من الأدوار المخالفة.

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