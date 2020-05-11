شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 797 عائدا من الكويت على متن 4 رحلات استثنائية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد إلى أرض الوطن، اليوم الأحد، 797 ‪ مصريا من العالقين فى دولة الكويت، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وذلك على متن 4 رحلات طيران استثنائية استقبلها مطار القاهرة الدولى، خلال الساعات القليلة الماضية.

واستقبل مطار القاهرة رحلة طيران سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، إلى دولة الكويت لنقل نحو 304 مصريين عالقين، فيما وصلت رحلتان للخطوط الجوية الكويتية وعلى متنهما 360 راكبا، كما استقبل أيضا المطار آخر رحلات العالقين وكان على متنها 133 راكبا والتابعة لشركة طيران الجزيرة، وقد تم إنهاء إجراءات وصول ركاب الطيران الكويتى والجزيرة من خلال مبنى الركاب رقم 2 بالمطار المخصص للطيران الأجنبى، بينما أنهت سلطات المطار إجراءات ركاب رحلة شركة مصر للطيران من خلال مبنى الركاب رقم 3 المخصص لرحلات مصر للطيران وتحالف ستار.

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وخضع جميع الركاب القادمين على متن الرحلات الجوية، للفحص الطبى من قبل الحجر الصحى بمطارالقاهرة الدولى، وتم نقلهم جميعها بواسطة حافلات خاصة إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يوم عزل، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.