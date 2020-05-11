شكرا لقرائتكم خبر عن شركات بريطانية تدعم الحكومة المصرية فى مكافحة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة البريطانية لدى القاهرة، عن دعم شركات بريطانية للحكومة المصرية فى مكافحة وباء فيروس كورونا "كوفيد 19"، منها التبرع بأجهزة منقذة للحياة، وتوفير الطعام للعمالة اليومية المتأثرة بالفيروس.

وقالت السفارة البريطانية عبر حسابها على تويتر: "تدعم الشركات البريطانية الحكومة المصرية فى مكافحة فيروس كورونا، تتراوح مساهماتهم من التبرع بأجهزة منقذة للحياة، إلى مساعدة الطلاب فى التعلم عبر الإنترنت، وتوفير الطعام للعمالة اليومية المتأثرة بالفيروس.





وأوضحت السفارة من خلال انفوجراف، أن إحدى الشركات تبرعت بمعدات طبية تقدر بحوالى 2 مليون جنيه مصرى، كما تساهم فى مبادرة بنك الطعام المصرى لدعم العمالة اليومية، وشركة أخرى تبرعت بأدوات الاختبار السريع المتعلقة بفيروس كورونا بقيمة 100 ألف جنيه استرلينى، وعدد 100 ألف أقنعة جراحية ومثلها قفازات طبية.

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من ناحية أخرى، أعلنت إدارة خدمات الصجة الوطنية فى بريطانيا، اليوم الأحد، تسجيل 178 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة فى المستشفيات الإنجليزية، ليتجاوز إجمالى الوفيات فيها منذ بداية الأزمة 23 ألف حالة.

وأعلنت إدارة خدمات الصحة الوطنية وفاة 178 شخصا من المصابين بـ(كوفيد-19) فى المستشفيات الإنجليزية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالى الوفيات المسجلة فى مستشفيات إنجلترا فقط 23 ألفا و149 حالة منذ بداية تفشى الوباء، فيما لم تعلن وزارة الصحة البريطانية بعد، إحصاءاتها اليومية لضحايا الفيروس على مستوى المملكة المتحدة، والتى تشمل الوفيات والإصابات داخل وخارج المشافي.

يأتى ذلك بينما أعلنت الحكومة الإسكتلندية تسجيل 10 وفيات جديدة بـ(كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالى الوفيات المسجلة فى اسكتلندا إلى 1857 حالة، بينما سجّلت أيرلندا الشمالية 5 وفيات جديدة ليصل إجمالى حالات الوفاة فيها إلى 435، فيما سجّلت سلطات الصحة فى ويلز 12 وفاة جديدة لمصابى الفيروس ليبلغ إجمالى الوفيات 1111 حالة.