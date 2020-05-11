شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يدعو لانعقاد مجلس الهيئات القضائية بعد غد الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، الدعوة لانعقاد مجلس الهيئات القضائية بعد غد الثلاثاء، وذلك لعرض نتائج اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن الاستعداد لعودة العمل بالمحاكم، مع إتخاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وميكنة منظومة التقاضي .

وأكد بيان صادر عن وزارة العدل منذ قليل، أن وزير العدل المستشار عمر مروان وجه الدعوة لانعقاد مجلس الهيئات القضائية بعد غد الثلاثاء، وذلك لعرض نتائج اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذي عُقد فى 28 أبريل الماضى، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى منها الاستعداد لعودة العمل بالمحاكم، مع وضع خطة لإتخاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والعمل على زيادة معدلات الإنجاز وميكنة منظومة التقاضي .

جدير بالذكر، أن المجلس يرأسه رئيس الجمهورية، ويحل وزير العدل محله عند عدم حضوره ويضم فى عضوية كل من، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة استئناف القاهرة، النائب العام، رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبأمانة عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل .