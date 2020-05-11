شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يطالب بإحصائية حول نشاط تيودر بلهارس فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس للأبحاث، اليوم الأحد، اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور وفاء قنديل رئيس المعهد، وأعضاء المجلس.

فى بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية توحيد الجهود لخدمة البحث العلمى، والاهتمام بجودته، مشددًا على ضرورة تكثيف الدور البحثى للمعهد من خلال مخرجاته البحثية.

وخلال الاجتماع، أشارالدكتور خالد عبد الغفار إلى أهمية الدور الذى يجب أن يقوم به المعهد خاصة خلال الفترة الحالية فى مساندة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدًا اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية طبقًا لإرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية تجاه مرضى الجهاز الهضمى، والكبد، والكلى، الذى يقوم المعهد بعلاجهم.

كما طالب الدكتور عبد الغفار بإعداد إحصائية حول النشاط العلمى للمعهد ودوره فى مجابهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك مرونة فى عملية نشر الأبحاث خلال هذه الفترة.

ووافق المجلس على منح اللقب العلمى وتعيين عدد من الباحثين بوظيفة أستاذ باحث بالمعهد، حيث توجد درجات شاغرة للتعيين عليها.

واستعرض المجلس الموقف النهائى لتشكيل قوائم اللجان العلمية الدائمة للترقيات أعضاء هيئة البحوث، كما استعرض المجلس الإجراءات التى تم اتخاذها، والخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث.

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ووافق المجلس على التبرعات التالية:

• مبلغ 7014138 جنيها مقدم من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، وهو عبارة عن أجهزة طبية لأقسام أمراض الجهاز الهضمى والكبد والكلى بالمعهد.

• مبلغ 185000 جنيه مقدم من فاعل خير، عبارة عن ماكينة غسيل كلى لمعمل بحوث الكلى بمستشفى المعهد.

• مبلغ 1300000 جنيه مقدم من محمد مصطفى عبد الجواد، وذلك لمعمل الجهاز الهضمى والكبد بمستشفى المعهد.

وفى هذا الإطار، أكد الوزير على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قبول التبرعات.

جدير بالذكر أن معهد تيودور بلهارس للأبحاث هو معهد طبى بحثى تدريبى خدمى، تم افتتاحه رسميا فى عام 1978؛ بهدف الدفع بالبحث العلمي والتطوير؛ لمكافحة، وتشخيص، وعلاج أفضل لأمراض الجهاز الهضمى، والكبد، والجهاز البولى، الناجمة عن الإصابة بالأمراض المتوطنة خاصة البلهارسيا، وأمراض الكبد الفيروسية، ومضاعفاتها من تليف الكبد، ودوالى المرئ، وأورام الكبد، والمثانة والفشل الكلوى.

ويضم المعهد حاليًا أكثر من 20 قسما بحثيا، بالإضافة إلى وحدات بحثية متخصصة؛ لخدمة البحوث والخدمة العلاجية، كما يضم المعهد 407 من أعضاء هيئة البحوث.