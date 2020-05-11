شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن صدور الطبعة الأولى من كتاب "فقـه النوازل كورونا المستجد نموذجًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الأحد عن صدور الطبعة الأولى من كتاب "فقـه النـوازل كورونا المستجد أنموذجًا، من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وعدد من كبار العلماء والباحثين المتخصصين.

وقالت الوزارة إن الكتاب يُعــدُّ تأصيلا علميًّا وفقهيًّا لفقه النوازل والمستجدات، ويتناول قضايا في غاية الأهمية مثل: الحجر الصحي، والعزل المنزلي، وأداء العبادات والشعائر في زمن النوازل والجوائح، ويجيب على كثير من الأسئلة الشائكة في بابه، ويؤكد عدم التناقض بين الإيمان والعلم، ويبرز حاجتنا إلى الدعاء والدواء معًـا، فليس أحدهما بديلا للآخر، ولا نقيضًا له.

كما يبرز الكتاب العلاقة بين القواعد الفقهية والأصولية والمستجدات العصرية، من خلال إعمال العقل في فهم صحيح النص، وحسن قراءة الواقع وإسقاط حكم النص على مناطه من الواقع.

كما يوضح الكتاب خطورة التدين المبني على الجهل أو الهوى، وخطورة الجمود عند ظواهر بعض النصوص دون فهم مقاصدها، وما يقتضيه فقه الواقع وفقه المتاح وفقه الموازنات وترتيب الأولويات، في التعامل مع النوازل والمستجدات.