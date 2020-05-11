شكرا لقرائتكم خبر عن قرآن المغرب ..الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتى يتلو ما تيسر من سورة الحشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرآن المغرب على الخليج 365 يقدمه اليوم الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتى، والذى يتلو علينا ما يتيسر من سورة الحشر.

والشيخ محمود الزناتى، هو نجل الشيخ الراحل السعيد عبد الصمد الزناتى، أحد مشاهير قراء القرآن الكريم، ولد فى كفر شكر بمحافظة القليوبية، وحفظ القرآن الكريم في كتاب القرية وتعلم أحكام التلاوة .

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وفى حوار سابق لـ"الخليج 365"، قال الزناتى :" منذ صغرى كنت أحب الاستماع لوالدى ومحاولة تقليده، وأنا فى سن 7 سنوات، كنت مع والدى والشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ نصر الدين طوبار، فى أمسية دينية ليلة 27 رمضان فى استراحة الرئيس السادات بالإسماعيلية، حيث أفطرنا هناك، وقال لى الشيخ مصطفى اسماعيل:"انت يا واد أبوك عنده أورطة عيال .. وانت الوحيد اللي لازق معانا فى كل مكان..انت عايز تبقى شيخ ولا إيه"، فقلت له :"نعم".. فطلب منى أن أتلو أمامه وقرأت من سورة النصر، فأعجب بالتلاوة وأعطانى 5 جنيهات، ومن بعدها بدأت أقيم الأذان فى مسجد القرية وأقرأ السورة يوم الجمعة، وكنت أذهب مع والدى للحفلات التى يحيها وأتلو معه ما تيسر.