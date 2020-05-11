شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد ترجمة كتابين إلى لغة البشتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الأوقاف عن اعتماد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ترجمة كتاب "فقه الدولة وفقه الجماعة" وكتاب "الفهم المقاصدي للسنة النبوية" إلى لغة البشتو وجار طباعته بمطابع الأوقاف.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار دور الأوقاف التنويري والتثقيفي والتوعوي ، وتجديد الخطاب الديني ، ونشر الفكر الوسطي المستنير.

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وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت في بيان لها اليوم الأحد، صدور الجزء الثاني من كتاب "مائة خطبة عصرية في قضايا الساعة " من الخطبة الحادية والخمسين حتى المائة، وقالت الوزارة إن الكتاب عبارة عن نخبة مختارة من الخطب العصرية في قضايا الساعة، والتي تم أداؤها بالفعل في إطار خطة وزارة الأوقاف المصرية لتقديم خطاب ديني عصري رشيد مستنير نابع من روح العصر وتحدياته، يراعي واقع الناس وحاضرهم وظروف زمانهم ومكانهم، مع الحفاظ على ثوابت الدين والتحرك في إطار متغيراته.

وقدم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة للكتاب بمقدمة أكد فيها: أن الخطاب الديني خطاب حيوي وديناميكي ومتجدد، وليس بمعزل عن دنيا الناس وقضايا العصر، وأنه حيث تكون المصلحة يكون الخطاب الديني المستنير .