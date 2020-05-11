البابا تواضروس يوقع بروتوكول مع التضامن الاجتماعي ويستقبل وفداً من"الدستورية العليا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد ، الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم خلال اللقاء توقيع بروتوكول التعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبنك ناصر الاجتماعي فيما يخص مشروع "بنت الملك" الذى يهدف إلى إصدار دفاتر توفير خاصة لزواج الفتيات القاصرات عند بلوغهن سن الزواج ممن تساهم الكنيسة في دعمهن بالاشتراك مع أسرة الفتاة والراغبين في تقديم الدعم والمساعدة من أبناء الكنيسة، مما يسهم في تدبير احتياجات الفتيات المقبلات على الزواج بشكل لائق. قام بتوقيع العقد من جانب الكنيسة نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات ومن جانب بنك ناصر الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب . كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا وبرفقته نوابه وهم: - المستشار بولس فهمي إسكندر - المستشار الدكتور حمدان فهمي أبو شاهين Advertisements - المستشار الدكتور محمد عماد النجار - المستشار الدكتور عبد العزيز سلمان - المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل - المستشار طارق عبد العليم أبو العطى وأيضًا المستشار تامر ريمون رئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة وذلك للتهنئة بالأعياد

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