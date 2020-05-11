شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن أسماء القراء والأئمة المرشحين للإيفاد خارج مصر رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، أسماء المرشحين للإيفاد خلال شهر رمضان المقبل، للقراء والأئمة المذكورين بعد، من أوائل مسابقة إيفاد رمضان لهذا العام، وكذلك الذين لم يتمكنوا من السفر في شهر رمضان العام الماضي، وأوائل مسابقة الأئمة القراء في صلاة التراويح، وأوائل المسابقة الثقافية الكبرى، وأول مسابقة اللغة العربية، وعددهم (44) موفدا، وذلك على النحو التالي :

أولا: القراء المرشحون للإيفاد من مسابقة إيفاد قراء رمضان لهذا العام 1441هـ، وعددهم (17) قارئا وفيما يلى قائمة بالأسماء والمحافظة:

إبراهيم سيد أحمد أحمد الرخاوي

الغربية

كمال محمد على عبدالرحيم

سوهاج

طه عبدالستار السيد خطاب

الشرقية

إبراهيم يوسف إبراهيم حمادي

البحيرة

محمود سليمان السيد عبد الصمد

الجيزة

إبراهيم محمد محى الدين إبراهيم

البحيرة

عبدالعليم طه عبدالعظيم على

بني سويف

محمد السعيد عبدالمطلب خلف الله

الغربية

محمود أحمد السعيد عبدالحفيظ محمود

الجيزة

محمود حمدان محمد غلاب

الغربية

محمد صلاح عبدالقادر تاج الدين

البحيرة

صبرى محمد عبدالكريم محمد الزغلي

الشرقية

ياسر أبوالقاسم عبداللطيف جاد الكريم

قنا

حسن شحاتة عثمان جمعة

الدقهلية

السيد محمد عبدالقادر علي

القاهرة

أحمد محمد محمد محمد الفرحاتي

القليوبية

محمد عبدالله باهى والى

البحيرة

ثانيا : القراء المرشحون للإيفاد من مسابقة إيفاد رمضان العام الماضي، وعددهم (4) قراء، وفيما يلى قائمة بالأسماء والمحافظة:

أحمد سيد أحمد عبدالحكيم شبانه

الدقهلية

ربيع أحمد أحمد عثمان

بنى سويف

محمود محمد عبدالسلام عبدالله

القاهرة

أحمد السيد صديق غريب

الشرقية

ثالثا : القراء المرشحون للإيفاد من مسابقة الأئمة القراء في صلاة التراويح ، وعددهم (2) قارئا ، وفيما يلى قائمة بالأسماء والمحافظة:

أحمد سعد عباس محيسن

البحيرة

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محمد السيد أبوهاشم أحمد مكى

الإسماعيلية

رابعا : الأئمة المرشحون للإيفاد من مسابقة إيفاد أئمة رمضان لهذا العام 1441هـ، وعددهم (12) إماما وفيما يلى قائمة بالأسماء والمحافظة:

أحمد عبد المنعم عبد الله عثمان

الفيوم

فهمي أحمد فهمي عبد العزيز

المنيا

طارق محي الدين محمد الطواب

المنوفية

إسلام كمال محمد بدادة

البحيرة

على مصطفى عبدالهادى محمد

المنيا

سمير فوزي عبدالله عبدالعزيز سلامة

المنوفية

صابر محمود عبدالمولي عبدالكريم

الفيوم

عبدالحميد محمد ابراهيم السنهوري

البحيرة

حسن شعبان سيد ابو بكر

الفيوم

السعيد السيد عبدالجواد الشربينى

كفر الشيخ

رجائي احمد محمد الشرنوبي

الغربية

القطب عبدالنبى محمد ابوجوهر

الغربية

خامسا : الأئمة المرشحون للإيفاد من مسابقة إيفاد رمضان العام الماضي ، وعددهم (4) أئمة وفيما يلى قائمة بالأسماء والمحافظة:

محمد على مصطفى أحمد

الشرقية

محمد أحمد شحاته حبيب

البحيرة

على صابر عبدالبارى الشيخ على

الغربية

محمد محمد صدقى عبدالكريم

الشرقية

سادسا : الأئمة المرشحون للإيفاد من المسابقة الثقافية الكبرى، وعددهم (4) أئمة وفيما يلى قائمة بالأسماء والمحافظة:

محمد شعبان سليمان أبوعيطة

القليوبية

أحمد فرج على عبدالجواد

الجيزة

أيمن محمد عبداللطيف عبدالفتاح

القليوبية

جمال إبراهيم إسماعيل مصطفى

الديوان العام

سابعا : الإمام المرشح للإيفاد من مسابقة اللغة العربية، وهو :

أحمد دسوقي محمد مكي - القاهرة

وأكدت وزارة الأوقاف، أن السفر سيكون وفق الاحتياجات مع بقاء المذكورين على قوائم المرشحين للسفر وفق ما يأذن به الله (عز وجل) , سائلين الله أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.