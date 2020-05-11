شكرا لقرائتكم خبر عن حى المقطم يستجيب لشكوى الخليج 365 و يزيل الأدوار المخالفة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجاب حى المقطم برئاسة العميد طارق الكومى لما نشره ”الخليج 365” من رصد لبناء ادوار مخالفة بشوارع الهضبة الوسطى التابعة للحى ، ووجه بإزالة هذه الأدوار و تحرير محاضر لملاك هذه العقارات.

و شنت إدارة المتابعة و الاشغالات بالحى صباح اليوم بقيادة المهندس وليد ابراهيم و قوى من شرطة قسم المقطم على بعض العقارات التى بها ادوار مخالفة بشوارع منطقة الهضبة الوسطى ، و تم إزالة عدد من الأدوار المخالفة.

وكان اللواء خالد عبد العال أصدر قرار بوقف العمل لجميع تراخيص البناء و التعلية و التى مازالت أعمال الأنشاء الخاصة بها تحت الأنشاء لحين الأنتهاء من قيام نواب المحافظ بمراجعة و فحص جميع التراخيص التى تم أصدارها.

وكانت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، و برفقة اللواء محمود ضياء رئيس حى البساتين، وقوة من الشرطة، حملة مكبرة لاسترداد الأرض وذلك تفعيلأ للبروتوكول الموقع بين محافظة القاهرة وجمعية صقر قريش لتسوية القضايا الخلفية ، وبناءا على توجيهات القيادة السياسية بسرعة استرداد أملاك الدولة وتسوية اي قضايا عالقة مع الشركات او الجمعيات العقارية.

وكانت عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا وممثلى جمعية صقر قريش اجتماعا بحضور القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة، لحل النزاع القائم بين المحافظة والجمعية، والوصول لحى يرضى جميع الأطراف .

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