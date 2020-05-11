شكرا لقرائتكم خبر عن نصوص قطع الرؤوس فى سلخانة القاعدة وداعش.. غدًا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها، كُتاب الإرهاب.. صفحات من سيرة الفقه والدم.. نصوص قطع الرؤوس فى سلخانة القاعدة وداعش.. الظواهرى ورفاعى والمهاجر و«ست مريم» والمقدسى والطرطوسى والشنقيطى و«نعم الله» يطلقون أشرس موجات التكفير وفتاوى الذبح والحرق وإزهاق أرواح المعصومين الأصولية المفخخة وجذور التوحش والذئاب المنفردة.. 28 كتابا تقود إرهابيى البغدادى والجولانى والزرقاوى وابن لادن ّ وتوفر التأصيل الفقهى لدموية الميليشيات من كهوف أفغانستان لليبيا والعراق وسيناء وأقرأ أيضًا في العدد الصادر غدًا: وأقرأ أيضًا في العدد الصادر غدًا: أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى اللغة الألمانية.. «التعليم»: نستهدف 15 مليون مشروع بحثى لـ«الإعدادية» والنقل.. المدارس تواصل تلقى الأبحاث.. والوزير: سنحل كل المشكلات ولن نترك طالبا دون أن يسلم مشروعه البحثى قرارات «إنقاذ السياحة» تدخل حيز التنفيذ.. تأجيل مستحقات الكهرباء والغاز والمياه.. إتاحة قروض بفائدة 5% لسداد رواتب العاملين.. وخبراء القطاع: أبقت السياحة على قيد الحياة قرارات «إنقاذ السياحة» تدخل حيز التنفيذ.. تأجيل مستحقات الكهرباء والغاز والمياه.. إتاحة قروض بفائدة 5% لسداد رواتب العاملين.. وخبراء القطاع: أبقت السياحة على قيد الحياة مجلس الوزراء ينشر إنفوجراف يؤكد انخفاض معدلات الوفاة فى مصر رغم انتشار «كورونا» «المالية»: 12.5 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية خلال شهرين.. معيط يؤكد حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة لجهات الدولة لتوفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية Advertisements الجيزة تعلن تسكين 515 مصريا عائدين من الكويت بالمدن الجامعية.. راشد: جميع العائدين خضعوا للكشف الطبى فور وصولهم المطار من قبل أطباء الحجر الصحى.. واستقبال رحلات أخرى خلال اليومين المقبلين تنفيذا لتوجيهات الرئيس بإعادة العالقين بالخارج الجيزة تعلن تسكين 515 مصريا عائدين من الكويت بالمدن الجامعية.. راشد: جميع العائدين خضعوا للكشف الطبى فور وصولهم المطار من قبل أطباء الحجر الصحى.. واستقبال رحلات أخرى خلال اليومين المقبلين تنفيذا لتوجيهات الرئيس بإعادة العالقين بالخارج أحمد عبداللاه مصمم معارك «الاختيار»: أمير كرارة صور كل المشاهد الخطرة بدون دوبلير «الوطنية للتدريب» تفتتح المرحلة الثالثة من «المسؤول الحكومى المحترف»..البرنامج يستهدف النهوض بالموظف مقدم الخدمات الجماهيرية لمستوى لائق من الكفاءة والفاعلية «الوطنية للتدريب» تفتتح المرحلة الثالثة من «المسؤول الحكومى المحترف»..البرنامج يستهدف النهوض بالموظف مقدم الخدمات الجماهيرية لمستوى لائق من الكفاءة والفاعلية «الكلاب» تدخل على خط أدوات الكشف عن المصابين بكورونا.. جهات علمية عالمية تعلن اتجاهها لتدريب الكلاب.. وأستاذ طب بيطرى: حاسة الشم عند الكلب أقوى 10 آلاف مرة منها عند الإنسان

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