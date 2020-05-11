شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يحيل شكوى طارق الشناوى ضد غادة عبد الرازق إلى المهن التمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى التي تقدم بها الناقد الفني طارق الشناوي، ضد الممثلة غادة عبد الرازق لنقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي للتحقيق فيها وإفادة المجلس بنتائج التحقيق.

وجاء نص الخطاب الذي أعده المجلس لإرسالة للنقابة وجاء فيه:" الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تحية طيبة وبعد، تلقى المجلس شكوى من الناقد طارق الشناوي ضد الفنانة غادة عبد الرازق لما نشرته على صفحتها الشخصية على موقع فيس بوك من عبارات سب وقذف وإهانة واضحة وصريحة،

نثق في حسن تصرفكم فى هذه الشكوى لما جاء فيها من عبارات وأوصاف واتهامات خطيرة ضد ناقد فني أعلن رأيه في أعمال الفنانة حماية لحرية الرأي والتعبير".

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وقد تلقت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكوى من الناقد الفني طارق الشناوي ضد الصفحة الشخصية للممثلة غادة عبد الرازق بتهمة السب والقذف.

وبحسب الشكوى، فإن طارق الشناوى اتهم غادة عبدالرازق بالإساءة إليه بفاحش القول من خلال سب وقذف بشكل يسيء إليه، مطالبا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون حماية لحرية الرأي والتعبير.