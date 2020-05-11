شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 22 سفينة مع استمرار إجراءات الوقاية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء سفينتى حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينتا حاويات و7 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، مع استمرار إجراءات الوقاية ضد كورونا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 18165 طن يوريا و1313 طن أسمنت، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11719 طن حديد و5700 طن سكر و7551 طن قمح و4940 طن ابلاكاش و267 طن خشب زان و15300 طن ذرة . ‎

كما وصل إجمالى حركة الصادر من الحاويات 624 حاوية مكافئة تشمل فواكة (برتقال و عنب) وخضروات (فول أخضر و بطاطس) وحاصلات زراعية (بصل و برسيم وأرز و سمسم و فاصوليا) يتم تصديرها إلى كلا من الإمارات و السعودية وسوريا و هولندا وألمانيا وبنغلاديش واليونان وكوريا الجنوبية و بريطانيا وباكستان .

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وبلغ عدد الحاويات الوارد 355 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1304 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 150521 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 116020 طنا .

كما غادر عدد 2048 شاحنة منها 891 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 47153 من البضائع العامة .