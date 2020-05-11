شكرا لقرائتكم خبر عن مسجد وشارع باسمه فى الرحاب.. هشام طلعت يرد الجميل للشهيد هشام حسني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بأنه الأول في كل إنجاز تنموي عقاري، فهو الأول في إنشاء مشروعات سكنية متكاملة، والأول في إنشاء كبرى الفنادق السياحية الفارهة، والأول في مجالات كثيرة، وهذه المرة هو الأول أيضاً في رد الجميل للشهداء بإطلاق اسم الشهيد العقيد أركان حرب طيار هشام حسني، والذى سقطت به الطائرة أثناء التدريب في 14 يناير الماضى على شارع رئيسى بمدينة الرحاب، ليصبح بذلك أول مشروع عقاري يطوره القطاع الخاص يتخذ هذا القرار.

ولم يكن هذا القرار بدافع الشهرة أو رد فعل على الحالة التى يعيشها الرأي العام الفترة الحالية بعد عرض أعمال درامية وطنية، ولكن القرار استجابة لطلب زوجة الشهيد، وفى الوقت نفسه من منطلق الواجب الوطني لهشام طلعت مصطفى بدليل أن زوجته لم تطلب سوى إطلاق اسمه على أحد الشوارع، ولكنه قرر أيضاً تخصيص قطعة أرض لبناء مسجد صدقة جارية على روح الشهيد، تقديرا وتخليداً لذكرى الشهداء الذين قدموا المثل والقدوة في الانتماء والاعتزاز والدفاع عن تراب الوطن.

وفور الإعلان عن هذه القرارات من جانب زوجة الشهيد، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالإشادة والتأييد والثناء عليها، إذ نشرت صفحة "أخبار سكان مدينة الرحاب"، تحت عنوان موقف محترم نص قرارات رجل الأعمال وفقاً لما ورد إليها من إحدى متابعات الصفحة، لتنهال التعليقات على "البوست" المنشور جميعها تشيد بالقرارات وتشكر هشام طلعت على إصدارها وتدعو لشهداء الوطن، منها ما كتبته الكاتبة فاطمة ناعوت :"تصرف راق ومحترم..رحم الله الشهيد وأثابكم به وربط على قلوبكم..احترامي"، وكتب حساب جمعية مستثمري مدينتي لتنمية المجتمع "وفقكم الله وحفظ مصر وشعبها العظيم".

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وقدم عدد من المتابعين الشكر لرجل الأعمال هشام طلعت، ودعوا أن يجعل هذا في ميزان حسناته، إذ كتبت أميرة كامل محمد :"شكراً لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى جزاه الله خير الجزاء وفي ميزان حسناته وهذا ليس بجديد دائماً سباق في الخير"، وكتب سعيد جمعة :"الله يرحمه رحمة واسعة، والشكر للسيد هشام على ما قام به مشكوراً، وهذا دليل على نبل أخلاقه ولفتة حسنة منه لسكان الرحاب"، وكتب مجدي الخولي :"الله يرحمه رحمة واسعة ويجازي صانع الخير ويكتبه في ميزان حسناته".

ويسعى دائماً رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى إلى جانب دوره التنموي في إنشاء كبرى المشروعات التنموية في مصر، والتى تشغل أكبر عدد من العمالة وتقدم قيمة مضافة للاقتصاد القومي فضلا عن سداد المليارات من الضرائب لصالح خزانة الدولة، إلى تقديم دور اجتماعي وخيري في مساندة الدولة في الشدائد والأزمات الصعبة آخرها تبرعه بمبلغ 62 مليون جنيه لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وقبلها التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه لصالح المعقد القومي للأورام، بالإضافة إلى دور خيري واسع في دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة مادياً وعينياً بمئات الملايين.