شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: الدولة خصصت 3 مليارات جنيه للمستثمرين لسداد الرواتب وتشغيل الفنادق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الدولة خصصت 3 مليارات جنيه كقروض للمستثمرين في القطاع السياحي لسداد الرواتب للعاملين وإعادة التشغيل للفنادق والقري السياحية في طل أزمة فيروس كورونا.

أضاف «العناني»، خلال اجتماعه مع مستثمري قطاع السياحة بالبحر الأحمر، مساء الأحد، بحضور اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن هذه القروض بضمان الحكومة وتم تأكيد توفيرها في البنوك من خلال تأكيدات وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

وناقش الاجتماع آخر تطورات الوضع في ظل أزمة فيروس كورونا لعودة النشاط السياحي للفنادق والتعرف على الإجراءات التي يتم اتخاذها لاستئناف الحركة السياحية الداخلية بالفنادق منتصف الشهر الجاري.

كان الدكتور خالد العناني وصل الغردقة، مساء الأحد، قادما من القاهرة رفقة النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعبدالفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المنشآت السياحية والفندقية، لمتابعة إجراءات إعادة تشغيل السياحية الداخلية بالفنادق في ظل أزمة كورونا.

ومن المقرر أن بتفقد "العناني" عددا من الفنادق والقرى السياحية لمتابعة إجراءات وضوابط مواجهة كورونا بهذه المنشآت للاطمئنان على تنفيذ الضوابط والشروط التي أقرها مجلس الوزراء لاستئناف السياحة الداخلية بنسبة ٢٥%.

كانت وزارة السياحة انتهت من عمليات التطهير والتعقيم لمختلف المنشات الفندقية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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وواصلت غرفة المنشآت الفندقية تلقي الطلبات من مسؤولي الفنادق والقري السياحية الراغبة في إعادة فتحها مرة أخرى لاستقبال السياحية الداخلية، ومن المقرر الرد على الطلبات وإجراء المعاينة والتفتيش على الضوابط والشروط خلال 10 أيام من تقديم الطلبات.