شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «الوطنية للتدريب»: برنامج المسؤول الحكومي المحترف سينفذ في المحافظات تباعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن برنامج المسؤول الحكومي المحترف سوف يستمر تنفيذه في باقي محافظات الجمهورية تباعًا بالتنسيق بين الأكاديمية ووزارة التنمية المحلية، لتنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى في المصالح الحكومية.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المرحلة الثالثة من برنامج المسؤول الحكومي المحترف عبر المنصة التدريبية الرقمية للمتدربين من محافظات البحيرة والشرقية وكفر الشيخ بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والمهندسة غادة لبيب، نائبة وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب محافظ الشرقية.

من جانبها، قدمت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات، الشكر لنواب المحافظين بالمحافظات التي تجري بها المبادرة على الجهود التي يقومون بها خلال الفترة الحالية في إنجاح البرنامج.