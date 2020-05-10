شكرا لقرائتكم خبر عن «تعدى على الأطباء».. مدير مستشفى شربين يكشف كواليس زيارة النائب إلهامي عجينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور صابر مشالي، مدير مستشفى شربين بالدقهلية، كواليس زيارة النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، وقال إنه «تهجم على المستشفى بشكل غير لائق في زيارة مفاجئة، وتطاول على المدير المناوب، وتعدى على الأطباء».

وأضاف «مشالي» في مداخلة مع برنامج «بالورقة والقلم» عبر فضائية «TEN»، الأحد: «كان يفترض أن يعرف النائب بنفسه في البداية، نحن نعمل بالمستشفى منذ 5 سنوات ولا نعرف هذا النائب»، مؤكدًا أن «سلطة النائب رقابية، وكان يفترض أن يتواصل مع المسئولين في المستشفى لترتيب زيارة له».

تابع: «النائب ليس له حق لزيارة المرضى في ظل أزمة كورونا؛ لكوننا لا نعلم مدى إصابته بكورونا من عدمه»، معقبًا: «في أماكن للعزل ممنوع الزيارة فيها، وهناك أماكن لحالات اشتباه ممنوع الزيارة فيها».

وششد مدير المستشفى على أن الأطقم الطبية بأكملها متواجدة والخدمات تقدم للمرضى على أعلى مستوى، ولا يوجد مريض واحد اشتكى من الخدمة بالمستشفى، مشيرًا إلى أنه تواصل مع وكيل الوزارة وتقدم بمذكرة له، وتواصل مع نقابة الأطباء، وتواصل مع عضو البرلمان عن الدائرة الموجود بها المستشفى، وأكد أنه سوف يرفع مذكرة لرئيس مجلس النواب عما صدر من النائب.

وعبر مجلس نقابة أطباء مصر عن رفضه لما قام به عضو مجلس النواب إلهامي عجينة خلال «اقتحامه مستشفى شربين بصحبة حاشية أحضرها معه لزوم الدعاية الانتخابية، وقيامه بالتعدي اللفظى على الفريق الطبي وترهيبهم والتحريض ضدهم مع سبق الإصرار، كما قام بالتعدي على حرمة المرضى وتصوير الملفات الطبية، وتكدير السلم العام بإثارة الفزع بين العاملين بالمستشفى، ومخالفة قواعد مكافحة العدوى وقرارات وزيرة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة فيروس كورونا».

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