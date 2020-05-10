شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: تكليفات حكومية باستخدام وسائل التكنولوجيا في «التعليم عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلف باستخدام وسائل التكنولوجيا المختلفة في التدريب والتعليم عن بعد، وعدم العودة إلى الخلف مرة أخرى في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، وأن الدولة مستمرة في برنامج التحول الرقمي في إطار خطوات سريعة تتم في جميع المحافظات.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المرحلة الثالثة من برنامج المسؤول الحكومي المحترف عبر المنصة التدريبية الرقمية للمتدربين من محافظات البحيرة والشرقية وكفر الشيخ، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والمهندسة غادة لبيب، نائبة وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب محافظ الشرقية.

وأشار «شعراوي» إلى أن برنامج المسؤول الحكومي المحترف كان له تأثير كبير على تحسين الخدمات خلال الفترة الماضية داخل المحافظات التي تم تنفيذه بها، لافتًا إلى أن الحكومة تسعي بكل جدية على تقديم الخدمات للمواطنين بصورة جيدة.

وأكد «شعراوي» أن الحكومة تسعي إلى زيادة الخدمات التي يمكن أن تقدم داخل المراكز التكنولوجية بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، مؤكدًا أن المتدربين سيقدمون يد العون للمحافظين ولابد من السعي المستمر لاختيار العناصر الجيدة من المتدربين بما يدعم خطة الدولة لتحسين الخدمات المقدمة، مضيفًا أن المبادرة تهدف إلى تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم من خلال العمل على تدريب وتأهيل وتنمية مهارات الكوادر الحكومية من مقدمي الخدمات الجماهيرية في إطار برنامج التحول الرقمي والتطوير المؤسسي بجميع محافظات الجمهورية.