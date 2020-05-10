شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا: العملية التعليمية مستمرة «أون لاين» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن العملية التعليمية مستمرة بكليات وأفرع الأكاديمية «أون لاين» وبشكل تفاعلي عبر مجموعة من تطبيقات وتقنيات التواصل بشبكة الانترنت.

أضاف «عبدالغفار» في تصريحات صحفية، الأحد، أن الأكاديمية أجرت مجموعة من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيرًا إلى أن بوابات التعقيم التي ينتجها مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية، تتميز بجودة وعملية التعقيم خلالها لا تستغرق ثوان بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وأشار إلى أنه يجرى استخدام مواد مطهرة آمنة معتمدة تطابق المواصفات وتساعد في القضاء على جميع أنواع البكتريا والفطريات والفيروسات، مضيفًا: «الرذاذ الناتج عن الرش آمن، ويجف خلال ثوان بعد عبور الشخص للبوابة».

وأكد رئيس الأكاديمية العربية أنه مع البدء في التحرك لعودة مظاهر الحياة بمصر إلى طبيعتها ستحتاج المؤسسات والهيئات إلى هذه البوابات للحفاظ على صحة المواطنين.

جولة رئيس الأكاديمية العربية

جولة رئيس الأكاديمية العربية

جولة رئيس الأكاديمية العربية

جولة رئيس الأكاديمية العربية

جولة رئيس الأكاديمية العربية

جولة رئيس الأكاديمية العربية

جولة رئيس الأكاديمية العربية