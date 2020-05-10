شكرا لقرائتكم خبر عن منع محاولة إقامة سوق الأحد في منشأة ناصر.. وإزالة 5 أدوار مخالفة بـ«ألف مسكن» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت الأجهزة التنفيذية في حي منشأة ناصر بمنع محاولة بعض الباعة إقامة سوق الأحد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حرصًا على الصحة العامة.
يأتى ذلك ضمن العديد من الإجراءات التي تتخذها محافظة القاهرة لمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره تنفيذًا لتعليمات المحافظ اللواء خالد عبدالعال.
ووجه المحافظ باستمرار التنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة تنفيذ قرار منع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة خاصة وأنها تضم أعدادًا كثيفة حرصًا على سلامة المواطنين.
من جهة أخرى، تابع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وإبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أعمال إزالة 5 أدوار تعلية بدون ترخيص تجاوز إرتفاع بالعقار 124 شارع جسر السويس بالألف مسكن.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
9,400
-
تعافي
2,075
-
وفيات
525
كانت هذه تفاصيل خبر منع محاولة إقامة سوق الأحد في منشأة ناصر.. وإزالة 5 أدوار مخالفة بـ«ألف مسكن» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.