شكرا لقرائتكم خبر عن منع محاولة إقامة سوق الأحد في منشأة ناصر.. وإزالة 5 أدوار مخالفة بـ«ألف مسكن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الأجهزة التنفيذية في حي منشأة ناصر بمنع محاولة بعض الباعة إقامة سوق الأحد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حرصًا على الصحة العامة.

يأتى ذلك ضمن العديد من الإجراءات التي تتخذها محافظة القاهرة لمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره تنفيذًا لتعليمات المحافظ اللواء خالد عبدالعال.

ووجه المحافظ باستمرار التنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة تنفيذ قرار منع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة خاصة وأنها تضم أعدادًا كثيفة حرصًا على سلامة المواطنين.

من جهة أخرى، تابع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وإبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أعمال إزالة 5 أدوار تعلية بدون ترخيص تجاوز إرتفاع بالعقار 124 شارع جسر السويس بالألف مسكن.